«Нет, она не загорится»: в Ставрополье трое подростков сожгли Библию в мангале
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В Ставропольском крае трое подростки сожгли в мангале Библию. Весь процесс парни сняли на камеру и выложили в Сеть, сообщает Mash.
На кадрах видно, как жители Новоалександровска, едва достигшие совершеннолетия, бросают в разожженный мангал «Новый завет», а затем с матом, шутками и смехом обсуждают, загорится книга или нет. В огне книга превратилась в золу.
Всех участников инцидента установили и задержали полицейские. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих) и ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
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