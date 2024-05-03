«Нет, она не загорится»: в Ставрополье трое подростков сожгли Библию в мангале

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Mash: в Ставропольском крае трое подростков сожгли Библию и сняли это на видео

В Ставропольском крае трое подростки сожгли в мангале Библию. Весь процесс парни сняли на камеру и выложили в Сеть, сообщает Mash .

На кадрах видно, как жители Новоалександровска, едва достигшие совершеннолетия, бросают в разожженный мангал «Новый завет», а затем с матом, шутками и смехом обсуждают, загорится книга или нет. В огне книга превратилась в золу.

Всех участников инцидента установили и задержали полицейские. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих) и ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Ранее бывший президент Украины Леонид Кучма сравнил Россию с библейским Каином в конфликте с постсоветской республикой.