Кучма сравнил Россию с библейским Каином в конфликте с Украиной

Бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что Киев всегда стремился к дружеским отношениям с Москвой, но она все испортила, сообщает РБК со ссылкой на Kyodo.

Кучма считает, что Россия и Украина были близкими народами, но по вине Москвы навсегда стали врагами. В качестве примера он привел сюжет из библии про Каина и Авеля, которые были братьями, как вышеуказанные страны.

«Каин убил Авеля. <…> У Украины больше нет брата. Россия — это Каин», — сказал политик.

Экс-президент Украины уверен, что вооруженного конфликта можно было бы избежать, если бы Москва увидела в Киеве полноценную силу, которая может оказать сопротивление.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ранее призвал к миру в конфликте России и Украины. Экс-глава ФРГ считает, что его страна должна проработать дипломатичный вариант для мира.