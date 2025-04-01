В Орехово-Зуеве прошла донорская суббота

В минувшую субботу более 50 человек Орехово-Зуевского округа приняли участие в донорской субботе. За этот день было заготовлено почти 19 литров крови, которые направят в медицинские учреждения региона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Перед началом акции председатель Епархиального отдела по делам молодежи, настоятель Храма Святого Великомученика Георгия Победоносца Дмитрий Филин провел молебен для участников акции и сотрудников центра. Благодаря внимательному отношению медперсонала все прошло хорошо, и многие участники выразили готовность присоединиться к донациям в будущем.

Жители Орехово-Зуевского округа регулярно участвуют в донорских акциях, пополняя запасы крови, которые так важны для лечения пациентов Подмосковья.

С апреля последняя суббота каждого месяца объявлена донорской. Следующая акция состоится 26 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.