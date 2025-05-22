В Орехово-Зуеве прошла донорская акция в поддержку участников СВО

21 мая в храме Рождества Пресвятой Богородицы в городе Орехово-Зуеве прошла акция по сдаче крови для участников специальной военной операции, проходящих лечение в госпиталях. Акцию проводит Балашинская епархия Московской митрополии Русской православной церкви. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Помощь в организации мероприятия оказали сотрудники Московского областного центра крови.

Перед процедурой доноры прошли регистрацию и медицинское обследование, а затем подкрепились горячим чаем и печеньем. Все необходимое привезла передвижная бригада, но в храме также заранее подготовились к встрече.

«Сейчас, когда идет специальная военная операция, есть большая необходимость в донорской крови. Прихожане откликнулись на призыв принять участие в акции. Возможно, в следующий раз их будет еще больше», — отметил священник, руководитель отдела Балашихинской Епархии по работе с медучреждениями Павел Скрипник.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.