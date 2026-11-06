В онкоцентре Подмосковья удалили щитовидную железу с нейромониторингом

Хирурги Московского областного онкологического клинического центра провели операцию по удалению щитовидной железы с использованием нейромонитора С2. Аппарат помогает контролировать сохранность нерва, отвечающего за работу голосовых связок, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В отделении опухолей головы и шеи №8 Московского областного онкологического клинического центра выполнили тиреоидэктомию — удаление щитовидной железы — с нейромонитором С2 немецкой компании Inomed.

Аппарат предназначен прежде всего для сопровождения операций на голове и шее, а также челюстно-лицевых вмешательств. Его можно применять и при других профильных операциях, в частности при удалении молочной железы, когда важно сохранить целостность добавочного нерва.

При вмешательствах на щитовидной железе нейромонитор помогает контролировать возвратный гортанный нерв. Он обеспечивает работу голосовых связок и влияет на звонкость, четкость голоса и отсутствие осиплости.

Устройство работает по принципу «воздействие — ответ». Хирург прикладывает стимулирующий зонд к тканям в предполагаемой зоне расположения нерва, аппарат подает ток силой 2–5 мА. Электрод на интубационной трубке фиксирует ответ мышц гортани. Четкий сигнал подтверждает, что нерв сохранен и не подвергся нежелательному воздействию во время операции.

«Интраоперационный нейромониторинг позволяет в реальном времени определять топографию возвратного гортанного нерва и минимизировать риски его повреждения. Внедрение этой технологии повышает точность и безопасность хирургических вмешательств, обеспечивая пациентам лучший функциональный прогноз», — отметил заведующий отделением опухолей головы и шеи №8, врач-онколог Денис Волков.

На портале онкослужбы доступны специализированные онлайн-тесты для выявления факторов риска самых распространенных онкологических заболеваний. Их результаты не являются диагнозом, но могут стать поводом своевременно принять меры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.