В онкодиспансере Подмосковья запустили телемедицинские консультации

В Московском областном онкологическом диспансере запустили телемедицинские консультации для жителей региона. Сотрудники отдела смогут консультировать до 25 человек в день, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Получить консультацию врача-онколога стало быстро и доступно с помощью телемедицины. Ведь консультацию проводят в удобное время, нет контактов с другими пациентами, а также нет необходимости тратить время на поездку до медицинской организации. Обращаться за консультацией могут пациенты, как с установленным диагнозом, так и с подозрением на онкологию. Для этого пациент записывается удобным ему способом, с ним связывается медицинский регистратор и назначается дата и время», — рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи областного онкодиспансера Жанна Дроздова.

Записаться на телемедицинскую консультацию в Московский областной онкологический диспансер возможно на официальном сайте медицинского учреждения www. gbuzmood.ru (раздел «пациентам»), по номеру телефона: 8(495)521-58-00, либо отправив запрос на почту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.