В онкодиспансере Подмосковья используют принцип «открытой» реанимации

В отделении реанимации и интенсивной терапии Московского областного онкологического диспансера используются все современные методики, необходимые для лечения пациентов, находящихся в критическом состоянии, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

К примеру, протективная искусственная вентиляция легких позволяет предотвратить дополнительное поражение легочной ткани и снизить длительность искусственной вентиляции легких. Для оптимальной корригации нарушения гемодинамики у пациентов с различными видами шока применяется инвазивный мониторинг. Инфузионная терапия проводится только с использованием специализированной аппаратуры, которая позволяет в режиме реального времени контролировать объем и скорость введения препаратов.

«В отделении реанимации и интенсивной терапии мы придерживаемся принципов „открытой“ реанимации, поэтому никогда не препятствуем посещению пациентов родственниками. Это позволяет не только взаимодействовать с врачом напрямую, но и дает возможность находится рядом с близким после оперативного вмешательства», — рассказала заведующая реанимации и интенсивной терапии Анна Светогор.

Сотрудники отделения реанимации и интенсивной терапии также оказывают консультативную помощь коллегам из других подразделений областного онкодиспансера для подготовки пациентов к обширным операциям и проведению интенсивной терапии. В настоящее время отделение развернуто на 14 коек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.