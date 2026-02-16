В Омской области зафиксировали рост заболеваемости пневмонией

В Омской области с начала года пневмонию поставили 384 детям

Заболеваемость внебольничной пневмонией в Омской области к 10 февраля достигла почти 35 случаев на 100 тысяч населения. С начала года заболевание выявили у 384 детей, сообщили в региональном Роспотребнадзоре, сообщает gorod55.ru .

По данным ведомства, в 2025 году воспаление легких диагностировали у 12 тысяч жителей региона, в том числе у 3 тысяч детей. По сравнению с 2024 годом показатель снизился на 46,7%, однако болезнь по-прежнему приводит к летальным исходам.

«В Омской области ежегодно регистрируются случаи летального исхода у больных внебольничной пневмонией с отягощенным преморбидным фоном», — сообщили в Роспотребнадзоре.

В группе риска — люди старше 65 лет и пациенты с хроническими заболеваниями, включая диабет, сердечную и легочную недостаточность. Основными причинами тяжелых исходов становятся острая нехватка кислорода и отказ органов.

Пневмонию вызывают бактерии, вирусы и грибки, зимой к ним часто присоединяются грипп и коронавирусы. Среди симптомов — кашель, слабость, озноб, боль в груди. У пожилых болезнь может протекать без выраженных признаков.

Врачи рекомендуют при первых симптомах обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением. Для профилактики советуют соблюдать гигиену, избегать контактов с заболевшими и проходить вакцинацию против гриппа и пневмококковой инфекции.

