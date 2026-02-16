В Омске прошла Всероссийская конференция по детской медицине с участием Подмосковья

В Омске 13 февраля состоялась Всероссийская выездная конференция консорциума «5П Детская медицина», в которой приняли участие более 300 специалистов из разных регионов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Мероприятие прошло под девизом «Лучшие практики в клинических примерах для детских врачей» и объединило педиатров, пульмонологов, гастроэнтерологов, генетиков, инфекционистов и ординаторов со всей России.

Конференция была организована при поддержке министерства здравоохранения Омской области, Омского государственного медицинского университета и Научно-исследовательского клинического института детства министерства здравоохранения Московской области.

В рамках программы состоялось пять тематических симпозиумов, посвященных инновационным стратегиям в педиатрии, респираторным и инфекционным заболеваниям, редким болезням и Т2-атопическим заболеваниям. Особое внимание уделили открытому диалогу по вопросам муковисцидоза, где врачи и представители пациентских сообществ обсудили актуальные проблемы лечения.

Завершил конференцию мастер-класс «Сообщение трудного диагноза», подготовленный специалистами учебного центра НИКИ детства. По словам директора института Нисо Одинаевой, такие мероприятия способствуют повышению доступности высокотехнологичной педиатрической помощи в регионах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.