В округе Шаховская появился современный аппарат для колоноскопии

С помощью нового видеоколоноскопа врачи смогут выявлять самые основные патологии, которые встречаются в толстой кишке.

«В первую очередь он показан пациентам старше сорока лет в рамках скрининга рака и по направлению от терапевта с целью выявления заболеваний толстой кишки — воспалительных заболеваний и новообразований», — поделился главный врач Алексей Дегтярев.

Современный аппарат с видеоизображением позволяет на ранних этапах выявлять онкологические заболевания.

«В своем послании президент Владимир Путин затронул тему модернизации здравоохранения, сказав, что главным ее результатом должны стать не цифры в отчетах, а конкретные, видимые, ощутимые изменения в доступности и качестве медицинской помощи. Пока нам это удается. Напомню, что ранее в центральную больницу поступили аппараты УЗИ и аппараты для искусственной вентиляции легких», — прокомментировал глава округа Замир Гаджиев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.