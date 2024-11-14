В округе Шаховская появился современный аппарат для колоноскопии
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В Шаховскую центральную районную больницу поступило новое современное оборудование для колоноскопических исследований толстой кишки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
С помощью нового видеоколоноскопа врачи смогут выявлять самые основные патологии, которые встречаются в толстой кишке.
«В первую очередь он показан пациентам старше сорока лет в рамках скрининга рака и по направлению от терапевта с целью выявления заболеваний толстой кишки — воспалительных заболеваний и новообразований», — поделился главный врач Алексей Дегтярев.
Современный аппарат с видеоизображением позволяет на ранних этапах выявлять онкологические заболевания.
«В своем послании президент Владимир Путин затронул тему модернизации здравоохранения, сказав, что главным ее результатом должны стать не цифры в отчетах, а конкретные, видимые, ощутимые изменения в доступности и качестве медицинской помощи. Пока нам это удается. Напомню, что ранее в центральную больницу поступили аппараты УЗИ и аппараты для искусственной вентиляции легких», — прокомментировал глава округа Замир Гаджиев.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.
«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.