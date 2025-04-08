В офтальмологическом отделении областной больницы Подольска увеличат число операций

Офтальмологическое отделение областной клинической больницы в Подольске готовится к открытию второй операционной. Здесь планируют увеличить количество операций с 300 до более чем 500 в месяц, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Офтальмологическое отделение на базе ОСП № 4 областной клинической больницы открылось в июле 2024 года по инициативе главного врача ПОКБ Вардана Геворкяна. За 9 месяцев добилось значительных результатов и продолжает развиваться. В день специалисты принимают более 50 пациентов. Сюда приезжают жители не только из Подольска, но и других округов Подмосковья.

В отделении работает команда высококвалифицированных специалистов под руководством профессора, доктора медицинских наук Алексея Егорова. Отделение оснастили необходимым современным оборудованием.

Недавно отделение при поддержке региона получило новый уникальный лор-комбайн Alcon Constellation, предназначенный для витреоретинальной хирургии, или работы на заднем отрезке глаза. Благодаря этой системе пациенты с патологией стекловидного тела и сетчатки смогут получать высокоспециализированную помощь. В ближайшее время хирурги-офтальмологи попробуют аппарат в деле.

«Мощность операционной на сегодняшний день дает возможность проводить более 300 вмешательств в месяц. Через несколько месяцев и 500 операций не будет пределом. Мы готовимся к открытию второй операционной. Совершенствуем техническую базу отделения, привлекаем профессионалов, делаем все необходимое для комфорта пациентов», — сказал заведующий отделением Алексей Егоров.

Передовые технологии и грамотно выстроенная работа в отделении позволяют пациентам в короткие сроки получить всю необходимую медицинскую помощь.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.