В Одинцовском округе запустили чат с детским гематологом

Новый онлайн-чат «Разговор с гематологом» начал работу в Одинцовской областной больнице на платформе МАКС. В нем детский врач-гематолог отвечает на вопросы родителей о заболеваниях крови у детей и результатах анализов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сервис создан на отечественной платформе обмена сообщениями МАКС. В чате родители могут получить разъяснения по показателям анализов, уровню гемоглобина, дефициту железа, нарушениям свертываемости крови и другим вопросам, связанным с заболеваниями системы крови у детей.

Детская гематология занимается диагностикой и лечением заболеваний крови у пациентов детского возраста. Новый формат общения позволяет оперативно получать консультации и разбираться в сложных медицинских темах.

Присоединиться к чату могут все желающие. Для этого необходимо перейти по ссылке или отсканировать QR-код, размещенный Одинцовской областной больницей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.