В Одинцовском округе биорезонансную терапию сделали более доступной для граждан

Биорезонансная терапия доступна пациентам, прикрепленным к Одинцовской областной больнице. Метод применяют для диагностики и лечения хронических и затяжных заболеваний у взрослых по полису ОМС, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Биорезонансная терапия помогает пациентам с постковидным синдромом, болями в спине и дорсопатиями, мигренями, невритами, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нарушениями пищеварения, аллергическими и кожными заболеваниями, а также хроническими болевыми синдромами.

БРТ — современный и безопасный метод диагностики и лечения с использованием электромагнитных колебаний, соответствующих частотам работы органов и систем организма. Он позволяет выявлять функциональные нарушения и инфекционные процессы на ранних стадиях и подбирать индивидуальную тактику терапии без дополнительной медикаментозной нагрузки.

Диагностический прием проходит по вторникам и пятницам по предварительной записи через лечащего врача. Лечение доступно пациентам старше 18 лет и проводится бесплатно по полису ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.