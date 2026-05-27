В Одинцовском округе строят поликлинику на 300 посещений

Строительство поликлиники на 300 посещений в смену продолжается в Голицыне Одинцовского городского округа. На объекте завершены монолитные работы, ведется возведение внутренних стен и монтаж инженерных систем. Завершить строительство планируют в 2028 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Поликлинику возводят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В здании разместят взрослое отделение на 200 посещений в смену и детское — на 100. Также предусмотрены блоки неотложной помощи и медицинской профилактики, кабинеты терапии и педиатрии, лучевой и функциональной диагностики, вакцинопрофилактики, флюорографии и рентгенодиагностики, а также стоматология.

Медучреждение оснастят современным оборудованием. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2028 год.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.