В Одинцовском округе с начала года выдали 25 наборов «Я родился в Подмосковье!»

В 2025 году выдача наборов «Я родился в Подмосковье!» продолжается. В Одинцовском округе уже 25 мам выбрали бокс со всем необходимым для первых месяцев жизни малыша, в котором более 50 предметов. Это средства гигиены и ухода за малышом, одежда, игрушки, комплект постельного белья, а также подогреватель детского питания и множество других необходимых вещей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Бонус для тех, у кого родились двойняшки или тройняшки: набор можно получить на каждого малыша или взять один набор, а на остальных малышей оформить выплату в размере 20 тыс. рублей.

Удобно и то, что родителям не нужно заморачиваться с оформлением первых документов на новорожденного — это все можно сделать прямо в роддоме или перинатальном центре.

Почти 3 500 мам Московской области выбрали наборы «Я родился в Подмосковье!» в прошлом году. Узнайте больше о системе родовспоможения в Подмосковье на специальном портале или по телефону контакт-центра: 8 (800) 550-30-03.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.