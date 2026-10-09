В Одинцовском округе осенью откроют сосудистый центр в Перхушкове

Региональный сосудистый центр начнет работу осенью 2026 года в бывшем стационаре областной больницы в селе Перхушково. Учреждение будет оказывать экстренную помощь при остром коронарном синдроме, инфаркте миокарда и инсульте, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Перхушкове завершается капремонт бывшего стационара областной больницы. Готовность сосудистого центра 8 октября, в четверг, проверили глава Одинцовского округа Андрей Иванов и главный врач Одинцовской областной больницы Иван Каприн. В приемном отделении будут сразу определять тактику лечения, чтобы максимально быстро доставлять пациентов к нужному оборудованию.

В здании заменили все инженерные сети, обновили кровлю и фасад, установили современные лифты и выполнили отделку всех помещений.

«Для диагностики и лечения пациентов здесь предусмотрены порядка 850 единиц высокотехнологичной медицинской техники, в том числе аппараты МРТ, КТ, ИВЛ, ангиографы, оборудование для ультразвуковых исследований и нейрохирургические микроскопы», — уточнил Андрей Иванов.

В центре откроют отделения неврологии, кардиологии, сердечно-сосудистой хирургии, нейро- и кардиореанимации. Комплекс рассчитан более чем на 160 коек. На втором этаже разместили реанимацию на 25 коек для пациентов с инсультами и инфарктами.

Сейчас жителей округа с острой коронарной патологией доставляют в Красногорск, Долгопрудный, Подольск и другие города. После открытия центра их смогут госпитализировать в своем муниципалитете. Учреждение также примет пациентов из Рузы и Наро-Фоминска и часть пациентов после частичного закрытия сосудистого центра в Красногорске. Общий охват составит около 700 тыс. человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул внимание региона к капремонту и оснащению медучреждений. По его словам, больницы и поликлиники получили 7,5 тыс. единиц оборудования, включая 80 единиц тяжелого. Взамен устаревшей техники поставили 17 единиц, в том числе маммографы и флюорографы. Также учреждения получат 32 рентген-аппарата С-дуга для снимков во время сложных операций. Часть уже поступает в больницы, например в Дубне и Серебряных Прудах.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.