В Одинцовском округе опубликовали график выездов ФАПа на март

Одинцовская областная больница опубликовала расписание работы мобильного фельдшерско-акушерского пункта в населенных пунктах округа на март 2026 года. Прием пациентов пройдет в Кубинке, Звенигороде, Одинцове и ряде сел, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мобильный фельдшерско-акушерский пункт продолжает работать на территории Одинцовского округа, обеспечивая жителям доступ к первичной медицинской помощи.

3, 10, 17, 24 и 31 марта ФАП будет работать в Кубинке на улице Сосновка, стр. 1А, возле спортзала МАУ ФСЦ «Кубинка» с 9:00 до 14:00, а также в Звенигороде в микрорайоне Шихово, д. 73 с 9:00 до 13:00.

4 марта прием пройдет в Уборах-Дубцах, 11 марта — в Аксиньине, 18 марта — в Хлюпине, 25 марта — в Гарь-Покровском с 9:00 до 14:00.

5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 марта мобильный пункт будет работать в Одинцове на улице Жукова, 32А, на парковочном пространстве с 9:00 до 14:00.

В рамках выезда проводятся осмотр фельдшера, анкетирование, антропометрия, измерение артериального давления, общий и биохимический анализы крови. Для отдельных возрастных групп выполняют ЭКГ. Также организована запись на флюорографию и маммографию в подразделения Одинцовской областной больницы, при наличии показаний пациентов направляют к узким специалистам.

Диспансеризация и профилактический осмотр проводятся строго натощак. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Предварительная запись не требуется.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.