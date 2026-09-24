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В Одинцовском округе больница получила оборудование для диагностики болезней глаз

Одинцовская областная больница получила новое оборудование для диагностики заболеваний глаз у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа. Приборы установили в межрайонном эндокринологическом центре, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В межрайонном эндокринологическом центре Одинцовской областной больницы начали использовать оптический когерентный томограф, цифровую фундус-камеру и портативный ультразвуковой аппарат. О возможностях оборудования рассказала заведующая центром, врач-эндокринолог Марина Кондратова.

«В центре особое внимание уделяют раннему выявлению таких осложнений, как диабетическая ретинопатия, глаукома, отслойка сетчатки и макулярный отек. Одним из приборов, которые помогают в диагностике, является оптический когерентный томограф (ОКТ). Это высокоточный бесконтактный метод исследования, позволяющий получать послойные изображения глаза. Используется ОКТ при диагностике диабетической ретинопатии, макулодистрофии и глаукомы», — уточнила Марина Кондратова.

Цифровая фундус-камера делает снимки глазного дна, по которым врачи оценивают состояние сетчатки, сосудов, диска зрительного нерва и макулярной области. Портативный ультразвуковой аппарат позволяет исследовать внутренние структуры глаза, включая стекловидное тело и хрусталик, а также выявлять отслойку сетчатки, кровоизлияния, травмы и другие изменения.

Оборудование помогает выявлять заболевания на ранних стадиях, оценивать эффективность лечения и наблюдать пациентов после операций. Своевременная диагностика осложнений сахарного диабета позволяет снижать риск потери зрения.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.