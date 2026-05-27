В Одинцовском округе 30 мая пройдет онкоскрининг

День открытых дверей в Центре амбулаторной онкологической помощи состоится 30 мая в Одинцовском городском округе. Жители смогут бесплатно пройти ряд обследований с 9:00 до 14:00 по предварительной записи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках онкоскрининга пациенты смогут пройти диагностику новообразований кожи, рентген-исследование грудной клетки, маммографию и УЗИ молочных желез, а также сдать ПСА-тест для оценки риска развития рака предстательной железы.

После осмотра врачом-онкологом и получения направления желающие смогут дополнительно пройти исследование кала на скрытую кровь.

Прием проводится по предварительной записи. Записаться можно по телефонам +7 (495) 635-42-70 или 122 с понедельника по пятницу. Центр расположен по адресу: Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом 3, поликлиника №1, 5 этаж, ЦАОП. К участию приглашается прикрепленное взрослое население старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.