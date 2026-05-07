В Одинцовском округе 12 мая проведут лекцию о меланоме

Открытая лекция о профилактике и раннем выявлении меланомы кожи пройдет 12 мая в 12:00 в Одинцовской областной больнице. В этот же день жители старше 18 лет смогут бесплатно проверить родинки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие приурочено к Всемирному дню борьбы с меланомой и направлено на повышение осведомленности о заболевании. Специалисты расскажут, что такое меланома, почему она считается одним из самых опасных видов рака кожи и на какие изменения родинок необходимо обращать внимание.

Участникам объяснят, как правильно проводить самообследование кожи и какие методы диагностики применяются сегодня. Меланома отличается высокой агрессивностью и способностью быстро распространяться по организму, однако при раннем выявлении шансы на успешное лечение значительно возрастают.

С 8:00 до 14:00 в Центре амбулаторной онкологической помощи пациенты старше 18 лет, прикрепленные к Одинцовской областной больнице, смогут пройти обследование родинок с использованием современной аппаратуры. Записаться можно через кол-центр по телефону +7 (495) 635-42-70 или обратиться в порядке живой очереди.

Лекция состоится по адресу: Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом 5.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.