В Одинцовской больнице обсудили помощь при инсульте и реабилитацию

Врачи и специалисты на конференции в Одинцовской областной больнице обменялись опытом лечения и реабилитации пациентов с заболеваниями центральной нервной системы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Одинцовской областной больнице прошла конференция «Особенности инсультной сети Московской области. Современные тенденции в реабилитации пациентов с двигательными нарушениями». Участники обсудили маршрутизацию пациентов, работу областной неврологической службы и современные подходы к специализированной помощи. Отдельное внимание уделили применению ботулинического токсина в комплексном лечении заболеваний центральной нервной системы.

И. о. заместителя главного врача больницы по обязательному медицинскому страхованию Галина Викторовна Игумнова подчеркнула, что обмен опытом помогает совершенствовать лечение и сохранять доступность и качество высокотехнологичной помощи, включая сложную реабилитацию.

«Самый сложный этап начинается не в реанимации, а когда пациента нужно вернуть к активной жизни. Дискуссии о ботулинотерапии и современных методах реабилитации, которые мы провели сегодня, — это инвестиция в качество жизни сотен жителей округа», — отметила Галина Игумнова.

Она также назвала целью оказание реабилитации мирового уровня максимально близко к дому и подчеркнула важность открытого диалога между главными специалистами области, экспертами МОНИКИ и практикующими врачами.

Знаниями и опытом на конференции поделились главный внештатный специалист-невролог Московской области Максим Сутормин, заведующая неврологическим отделением ГБУЗ МО «МОНИКИ» Ольга Фурман, Галина Игумнова и заведующая отделением медицинской реабилитации центральной нервной системы Одинцовской областной больницы Сапият Абдулаева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.