В Одинцове 6 апреля пройдет занятие школы мам

Занятие «Школы мам» состоится 6 апреля в Одинцовском роддоме. Лекцию о предвестниках и физиологии родов проведет неонатальный психолог Наталья Болгарская, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Очередная встреча начнется в 10:30. Участницам расскажут о предвестниках родов и их физиологии. Занятия проходят в формате лекций с возможностью задать вопросы специалисту.

Также запланированы последующие встречи. 9 апреля в 10:30 обсудят влияние страха на роды, способы снижения тревоги и техники самопомощи, включая позы и дыхание. 13 апреля в 10:30 речь пойдет о восстановлении после родов, мягкой адаптации матери и ребенка, а также о грудном вскармливании. 16 апреля в 11:00 пройдет лекция об уходе за новорожденным.

Занятия проходят по адресу: г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 3Б, Одинцовский роддом. Обязательна предварительная запись по телефону +7 (985) 963-14-64 по будням с 9:00 до 17:00. Для постоянных участниц предусмотрен розыгрыш сертификата на послеродовую палату.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.