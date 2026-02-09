В обход здравого смысла: «человечина» в патчах может быть опасна

Косметолог Евгеньева: «человечина» в патчах не только нелегальна, но и опасна

Использование компонентов человеческого происхождения в парфюмерно-косметической продукции на территории РФ и ЕС прямо запрещено Техническим регламентом Таможенного союза 009/2011. Следовательно, любое средство с таким ингредиентом в составе находится в продаже нелегально. Об этом РИАМО сообщила косметолог Елена Евгеньева.

Ранее блогеры нашли в продаже в нескольких бьюти-сетях в России продукцию с «человечиной». Речь идет о жидких патчах для глаз, в состав которых входит human amniotic fluid cell conditioned media extract (HAFCM). Он запрещен как в странах ЕС, так и в России. При этом в Южной Корее это инновационный компонент, используемый в премиальной антивозрастной косметике.

«С профессиональной точки зрения важно понимать, что в банку добавляют не сами клетки, а кондиционированную среду — питательный „бульон“, в котором их культивировали. Эта среда действительно богата сигнальными молекулами: факторами роста, цитокинами. Теоретический потенциал у этих веществ огромен, они лежат в основе регенеративной медицины», — сказала косметолог.

Однако, по словам эксперта, ключевой вопрос — их практическая работа при наружном нанесении.

«Стабильны ли они в косметической формуле? Способны ли они преодолеть мощный эпидермальный барьер и достичь живых клеток в нужной концентрации? На эти вопросы нет ответов из независимых, рецензируемых клинических исследований», — отметила Евгеньева.

Косметолог считает, что главная проблема — безопасность.

«Это чужеродный биологический материал. Мы не можем прогнозировать отсроченную иммунную реакцию организма, риск сенсибилизации и хронических воспалений. Поэтому ситуация однозначна: компонент нелегален, его эффективность не доказана, а безопасность сомнительна. Это опасный маркетинг, эксплуатирующий идею „инновационности“ в обход законодательства и здравого смысла», — заключила косметолог.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.