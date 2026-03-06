В Новом Уренгое врачи спасли девочку с пластиком в бронхе

сегодня в 14:49

В Новом Уренгое врачи Центральной городской больницы спасли годовалую девочку, у которой в бронхе застрял кусок пластмассы. Ребенка экстренно прооперировали, сообщает «Север-Пресс» .

Девочку доставили в приемное отделение с хрипами. Медики сразу провели ларингоскопию — осмотрели гортань и дыхательные пути, затем проверили пищевод.

«Девочку экстренно доставили в приемное отделение. Она хрипела, поэтому в первую очередь врачи выполнили ларингоскопию — осмотрели гортань и дыхательные пути, затем — пищевод», — говорится в сообщении пресс-службы.

Инородный предмет обнаружили в области бифуркации бронхов — месте, где трахея делится на два главных бронха. Ребенку сделали наркоз, после чего эндоскопист Надир Ажахметов за несколько минут извлек кусок пластмассы. Угроза жизни миновала, девочку оставили под наблюдением врачей.

