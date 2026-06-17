В Ногинске врачи удалили 8-литровую опухоль яичника

В Ногинске 50-летней пациентке удалили гигантскую опухоль яичника объемом более 8 литров, занимавшую почти всю брюшную полость. После операции женщина выписана и проходит амбулаторное восстановление, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Женщина поступила в Ногинскую больницу с жалобами на увеличение объема живота и выраженные боли. Долгое время она не наблюдалась у специалистов и обратилась за медицинской помощью только после ухудшения самочувствия. По результатам комплексной диагностики врачи выявили гигантскую опухоль яичника, которая занимала практически всю брюшную полость и значительно смещала внутренние органы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.