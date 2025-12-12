В Нижнем Новгороде в колбасе обнаружен антибиотик

сегодня в 13:34

Превышенное содержание антибиотика выявили в колбасе в Нижнем Новгороде

В образцах колбасных изделий, отобранных в рамках программы пищевого мониторинга в период со 2 по 10 декабря, специалисты химико-токсикологического отдела Нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» обнаружили превышение допустимого уровня антибиотика, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу организации.

Данные, полученные в ходе анализа, зафиксированы в системе «ВЕСТА» и переданы в региональное управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Обнаруженный антибиотик применяется в ветеринарной практике для лечения бактериальных инфекций у животных, включая свиней и крупный рогатый скот.

Неконтролируемое использование антибиотиков в животноводстве создает условия для формирования резистентных бактерий, что может снизить эффективность препаратов при лечении болезней у людей.

