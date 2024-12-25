В Нижнем Новгороде провели операцию пациенту с расслоением сонной артерии

Медицинские работники Нижегородской областной клинической больницы имени Семашко оказали помощь 64-летнему мужчине, жителю Нижнего Новгорода, который страдал от расслоения сонной артерии, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на главного редактора ИА «Стационар-Пресс» Алексея Никонова.

Пациента экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт. Однако проблемы с кровообращением в мозге оказались связаны с редким заболеванием. Во время КТ-ангиографии признаки инсульта не были найдены, но состояние пациента продолжало ухудшаться: он потерял возможность двигать левой рукой и ногой, у него ухудшилась речь и изменились черты лица.

После повторного обследования медики диагностировали редкое заболевание — расслоение внутренней сонной артерии и наличие тромба. Рентгенохирурги успешно удалили тромб, а для предотвращения дальнейшего расслоения артерии был установлен стент.

Состояние пациента стабилизировалось в течение нескольких дней: его отключили от аппарата ИВЛ и перевели из реанимации в общую палату. Симптомы нарушения мозгового кровообращения исчезли, искажение лица прошло, давление стало нормальным, и пациент смог вернуться к своему привычному образу жизни.