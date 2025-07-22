В Нижнем Новгороде построят первый этап онкоцентра за 22 млрд рублей к 2028 году

В Нижнем Новгороде к 2028 году планируют завершить первый этап строительства онкологического центра в рамках проекта «Город здоровья». Общая стоимость работ превысит 22 млрд рублей, сообщает ИА «Время Н» .

В Нижнем Новгороде реализуют проект «Город здоровья», предусматривающий строительство современной инфраструктуры для онкологической помощи. Первый этап работ планируется завершить в 2026–2028 годах.

Проект объединит ресурсы областной клинической больницы имени Н.А. Семашко и областного онкологического диспансера, создав замкнутый лечебно-диагностический цикл на одной территории. В рамках проекта построят новый хирургический корпус с многопрофильным стационаром, экстренным приемным отделением и поликлиникой, центр радионуклидной диагностики и терапии (ПЭТ-КТ-центр), пансионат и многоуровневую парковку.

В новом онкоцентре установят циклотрон для производства радиофармпрепаратов, необходимых для позитронно-эмиссионной томографии. Сейчас такого оборудования в регионе нет, и пациенты вынуждены проходить обследования в других городах, пояснили в региональном Минздраве.

Стоимость проекта превышает 22 млрд рублей. Финансирование обеспечат федеральный и региональный бюджеты. Документация по бюджетным инвестициям проходит экспертизу, решение ожидается в течение трех месяцев. Пансионат рядом с онкоцентром планируют построить с привлечением частного инвестора. В ведомстве отметили, что пансионат позволит размещать пациентов, которым требуется обследование или процедуры без госпитализации.