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В Нижнем Новгороде четырех человек госпитализировали с признаками ботулизма

Здравоохранение

Фото - © Медиасток.рф

Четверо жителей Нижнего Новгорода госпитализировали с признаками ботулизма. Об этом рассказали в минздраве Нижегородской области, сообщает РИА Новости.

Пациенты находятся в отделении реанимации, медики делают все необходимое.

В местных соцсетях отметили, что пострадавшие отравились готовой едой. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Ботулизм — это острое токсико-инфекционное заболевание. Его характеризуют тяжелым поражением нервной системы, преимущественно продолговатого и спинного мозга.