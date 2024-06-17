В Нижнем Новгороде четырех человек госпитализировали с признаками ботулизма
Фото - © Медиасток.рф
Четверо жителей Нижнего Новгорода госпитализировали с признаками ботулизма. Об этом рассказали в минздраве Нижегородской области, сообщает РИА Новости.
Пациенты находятся в отделении реанимации, медики делают все необходимое.
В местных соцсетях отметили, что пострадавшие отравились готовой едой. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.
Ботулизм — это острое токсико-инфекционное заболевание. Его характеризуют тяжелым поражением нервной системы, преимущественно продолговатого и спинного мозга.