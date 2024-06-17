В Нижнем Новгороде четырех человек госпитализировали с признаками ботулизма Здравоохранение 17 июня 2024 18:21 Фото - © Медиасток.рф

Четверо жителей Нижнего Новгорода госпитализировали с признаками ботулизма. Об этом рассказали в минздраве Нижегородской области, сообщает РИА Новости.