В Нижегородской области зафиксировали случаи менингококковой инфекции

«Чаще всего инфекция протекает в виде менингококкового назофарингита, но иногда случаются и осложнения в виде генерализованной формы инфекции», — заявил главный редактор «Стационар пресс» Алексей Никонов.

По его словам, у людей, контактирующих с больными менингитом, остается всего 72 часа на вакцинирование и профилактику. Эти процедуры делают всем, вне зависимости от возраста и состояния здоровья.

Особенно опасна инфекция для детей до года, их заражают воздушно-капельным путем родители или близкие родственники.

При этом лечиться дома могут только носители менингококка и больные менингококковым назофарингитом, если в семье нет маленьких детей, которые тоже могут заразиться.