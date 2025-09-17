В Нижегородской области сократилось число абортов

Главный редактор ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем Telegram-канале рассказал, что за последние 5 лет в Нижегородской области фиксируется значительное сокращение количества абортов — в 1,5 раза, сообщает pravda-nn.ru .

По данным федерального министерства здравоохранения, число прерываний беременности в регионе сократилось с 8800 случаев в 2019 году до 5860 к концу 2024 года.

По общему количеству произведенных абортов Нижегородская область занимает 15-ю позицию в общероссийском рейтинге. Лидирует по этому показателю Москва, однако, если принимать во внимание численность населения, то первенство переходит к Республике Тыва.

Опубликованные в Единой межведомственной информационно-статистической системе данные свидетельствуют об увеличении числа прерываний беременности в девяти субъектах РФ: Магаданской, Тамбовской, Калининградской, Тверской и Самарской областях, а также в республиках Мордовия, Крым, Адыгея и Карелия.

Представленные статистические данные охватывают не только искусственные прерывания беременности, но и самопроизвольные аборты (выкидыши).