В Нижегородской области резко выросла смертность от случайных алкоотравлений

В Нижегородской области 148 человек за год умерли из-за случайных алкоотравлений

По итогам 2023 года в Нижегородской области от случайных отравлений спиртным скончались 148 человек. Нынешний показатель на 21,6% больше аналогичного за 2022 год, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на Нижегородский областной наркодиспансер.

Показатель смертности нижегородцев от случайных алкоотравлений составил 4,95 на 100 000 человек.

Также в 2023 году в Нижегородской области 11 человек погибли из-за отравлений суррогатным алкоголем. За год до этого в регионе от «паленки» умерло только 7 человек, отметили в наркодиспансере со ссылкой на местное управление Роспотребнадзора.

По данным источника журналистов, в I квартале 2024 года от отравления спиртосодержащей продукцией скончался один житель Нижегородской области.