В НИКИ детства прошел праздник к Всемирному дню борьбы с диабетом

17 ноября в отделении детской эндокринологии НИКИ детства прошло праздничное мероприятие для пациентов, приуроченное к Всемирному дню борьбы с диабетом. С развлекательной программой выступили волонтеры «Добро.Центра МАУК «БИЦ» городского округа Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Мероприятие под девизом «СУПЕР-СИЛА: ДИАБЕТУ — СТОП!» было направлено на создание позитивной эмоциональной атмосферы, поддержку детей с сахарным диабетом и укрепление их уверенности в собственных силах. В ходе интерактивной программы участники познакомились друг с другом, приняли участие в мастер-классе по созданию мотивационных браслетов, создали аквагрим в стиле «маска супергероя» и прошли тематическую игру «Поле сахарного контроля», которая в игровой форме напомнила о важности самоконтроля и здоровых привычек.

Особое внимание было уделено арт-терапевтическому и психологическому аспекту мероприятия: каждый ребенок смог визуализировать свои внутренние ресурсы и почувствовать себя частью дружной команды, где поддержка и взаимопомощь — ключ к успеху.

В организации мероприятия приняли активное участие волонтеры городского округа Мытищи. В том числе приняли активное участие в мероприятии и привезли подарки юным пациентам. Также в отделении родителям продемонстрировали приложение «Цифровые помощники НИКИ детства в борьбе с сахарным диабетом 1 типа и ожирением», которое является собственной разработкой НИКИ детства и включено в программу обучения Школы сахарного диабета в отделении.

Мероприятие завершилось общей фотосессией и символическим вручением значков с голубым кругом — международным символом борьбы с диабетом, напоминающим: ребенок с диабетом не один, он — супергерой, управляющий своей суперсилой каждый день.

