В НИКИ детства прошел праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности

29 июня в НИКИ детства состоялся концерт, посвященный предстоящему празднику — Всероссийскому Дню семьи, любви и верности, который будет отмечаться 8 июля. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Перед ребятами выступили артисты «Москонцерта». Удивительные и завораживающие фокусы детям показал профессиональный клоун «Боня» — Сергей Громов», — рассказала заместитель директора НИКИ детства по клинико-организационной работе, доктор медицинских наук, врач-невролог высшей категории Лолита Пак.

Праздничная концертная программа также включала дружные хороводы и веселые танцы для всех.

Ежегодно 8 июля в России отмечается Всероссийский День семьи, любви и верности. Этот праздник был учрежден по инициативе депутатов Государственной думы в 2008 году. Идея праздника возникла у жителей города Мурома Владимирской области, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии — православных покровителей семьи и брака, память которых совершается 8 июля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.