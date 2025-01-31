В НИКИ детства Подмосковья стартовал новый сезон научных школ для педиатров

В НИКИ детства Подмосковья прошла первая в этом году научно-практическая школа «Подмосковные чтения». Это событие проходит с 2019 года. Институт детства традиционно выступает одним из организаторов. В рамках проекта эксперты в лечении детских болезней регулярно встречаются с педиатрами на разных площадках Московской области. Цель этих встреч — познакомить врачей с новейшими достижениями медицины, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«В современном мире все меняется очень быстро, включая медицину. Чтобы применять на практике новейшие достижения, врачам необходимо постоянно обновлять свои знания. Однако из-за занятости у них не всегда есть время следить за новостями медицины. Мы помогаем им в этом. На наших мероприятиях выступают ведущие специалисты, которые не просто рассказывают о новых тенденциях в медицине, но и на случаях из практики объясняют, как можно применить новые знания и методы в работе», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Все мероприятия научно-практической школы «Подмосковные чтения» посвящены актуальным вопросам в педиатрии. На встречах врачи могут узнать о последних новостях медицины, обсудить важные проблемы в области педиатрии, задать вопросы экспертам и пообщаться с коллегами.

«Как и всегда, школа прошла успешно. Мы рассмотрели результаты последних научных исследований в области педиатрии на конкретных примерах и актуальных рекомендациях. Особое внимание уделили практическому применению этих рекомендаций в работе педиатра», — отметила Нисо Одинаева.

Научно-практическая школа «Подмосковные чтения» — это отличная возможность быть в курсе последних тенденций в лечении детей и повышать свою квалификацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.