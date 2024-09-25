В НИКИ детства открылся сенсорный сад для детей с болезнями нервной системы

В центре детской психоневрологии НИКИ детства открылся сенсорный сад для детей с болезнями нервной системы и психическими расстройствами, находящимися в стационаре учреждения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Сенсорный или тактильный сад — это пространство для развития детей с ограниченными возможностями здоровья. В нем создана комфортная среда для улучшения сенсорных и коммуникативных навыков детей и родителей.

«В саду размещены стимулы для активации органов чувств детей — цветовые, световые, тактильные. Например, яркие ленты „сухого дождя“, разнообразные текстуры: сено, песок, галька, кора лиственницы, травяной газон. Есть грядка с ароматическими растениями — мелиссой, мятой, базиликом. Все элементы сада можно трогать. Они помогают детям с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями лучше воспринимать и обрабатывать сенсорные сигналы, а также снижать тревожность», — рассказала врач-невролог Лолита Пак.

Детям с нарушениями интеллекта и памяти сенсорный сад помогает тренировать память и внимание, предлагая приятные и повторяющиеся сенсорные впечатления. Это формирует положительные ассоциации и улучшает когнитивные функции. Детям с двигательными нарушениями сенсорный сад полезен в развитии моторики, координации, навыков общения и социализации. Родители участвуют в процессе взаимодействия ребенка с элементами сада и помогают овладевать новыми навыками.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.