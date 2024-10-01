В НИКИ детства началось обучение ординаторов по специальности «Педиатрия»

Первый поток будущих ординаторов приступает к обучению в центре подготовки медицинских кадров научно-исследовательского клинического института детства. Десять вчерашних выпускников медицинских вузов, а также уже работающих врачей, начинают свое двухлетнее постдипломное обучение по направлению «Педиатрия». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«НИКИ детства, как флагман детского здравоохранения Московской области, как ведущий центр, где отрабатываются все новейшие технологии и внедряются в работу детских врачей региона, хочет поддержать молодых врачей в начале их профессионального пути и помочь в дальнейшем росте. Мы покажем нашим юным коллегам самые передовые методики в сферах педиатрии, реабилитации, неврологии, кардиологии, эндокринологии, аллергологии и иммунологии. Укомплектованность педиатрами в поликлиниках и стационарах региона является важной задачей. И мы очень надеемся, что наши будущие выпускники останутся работать в нашем Подмосковье на благо маленьких жителей региона», — отметила главный педиатр Минздрава Московской области, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

С самого старта учебы в ординатуре слушатели курса будут погружены в практическую деятельность. В рамках двухгодичного обучения ординаторы освоят такие дисциплины, как педиатрия, организация здравоохранения, неонатология, инфекционные болезни и многое другое.

«Благодаря непрерывному междисциплинарному взаимодействию, сосредоточению в НИКИ детства уникальных диагностических и лечебных технологий на разных уровнях оказания медицинской помощи наши слушатели освоят все необходимые знания и компетенции для дальнейшей успешной работы. С учетом предполагаемого будущего места работы будет разработана уникальная траектория персонализированного обучения с наставничеством в течение всего периода обучения в ординатуре», — подчеркнула Нисо Одинаева.

НИКИ детства имеет собственную экосистему профессионального медицинского образования специалистов детского здравоохранения. Институт обеспечивает замкнутый цикл клинической подготовки благодаря наличию консультативно-диагностических центров, многопрофильного стационара, профильных и референс-центров по наиболее востребованным педиатрическим специальностям и самым частым заболеваниям в детском возрасте. Также будущие слушатели смогут обучаться и проходить практику на базе реабилитационного центра, санатория, центра детской психоневрологии и центра спортивной медицины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.