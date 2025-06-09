В НИКИ детства 28 детей проходят лечение с ахондроплазией

9 июня отмечается Всемирный день осведомленности об ахондроплазии — наследственном заболевании, для которого характерен низкий рост при нормальном размере туловища. На днях в НИКИ детства для инициации новейшей терапии поступил двухлетний ребенок из Видного с ахондроплазией, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Ребенок поступил к нам с заключением федерального консилиума о необходимости начала терапии. Мы провели все необходимые инструментальные исследования, в том числе УЗИ сердца, брюшной полости и щитовидной железы, а также рентген кистей рук. Провели лабораторные исследования и начали введение препарата», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Препарат корректирует нарушенный механизм роста длинных трубчатых костей, увеличивает темпы роста детей с ахондроплазией до 6 см в год. Благодаря этому улучшается выносливость, становится легче в бытовом плане, ребенок может сам осуществлять гигиену, самостоятельно ездить в лифте и многое другое.

«Отделением эндокринологии НИКИ детства накоплен трехлетний опыт работы с детьми, которым поставлен диагноз ахондроплазия. Сегодня у нас наблюдаются 28 детей с этой патологией. Они получают лекарственный препарат в виде подкожных инъекций и проходят динамическое наблюдение. Раньше это заболевание считалось неизлечимым, и медицина могла предложить только многолетние операции по вытягиванию костей аппаратом Илизарова. Без лечения рост людей с ахондроплазией не превышал 130 см, а тело имело непропорциональное строение. Часто такие люди не могли самостоятельно себя обслуживать», — добавила заведующая отделением эндокринологии НИКИ детства Асиет Тлиф.

По разным оценкам, с ахондроплазией рождается 1 ребенок на 40 тыс. новорожденных. С 2022 года детям с этим диагнозом доступно дорогостоящее лечение.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.