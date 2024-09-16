В НИИ акушерства и гинекологии Подмосковья открылся кабинет регистрации рождения

Пациенты Московского областного НИИ акушерства и гинекологии теперь могут получить свидетельство о рождении ребенка непосредственно в институте, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«До недавнего времени молодые мамы вынуждены были обращаться в местные отделы ЗАГС для оформления рождения малыша или получать эту услугу электронно. В августе 2024 года при поддержке Министерства социального развития Московской области в МОНИИАГ организован кабинет регистрации рождения, открытие которого очень ожидали наши пациенты», — сказал начальник организационно-методического отдела института Надежда Туманова.

До выписки из родильного дома женщины могут воспользоваться услугами регистрации рождения и установления отцовства. Молодые родители, не состоящие в браке на момент рождения ребенка, могут зарегистрировать брак сразу после регистрации рождения малыша.

Также сотрудник ЗАГС может помочь получить другие документы нового гражданина — СНИЛС, ИНН, оформить необходимые справки, прикрепиться к детскому саду или поликлинике, разъяснить порядок получения медицинского полиса. Все интересующие вопросы можно уточнить по телефону горячей линии системы «Стань мамой в Подмосковье» 8 (800) 550-30-03. Она работает ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.