В Национальный день донора воскресенские партийцы побывали на экскурсии и сдали кровь

В Национальный день донора Воскресенские партийцы побывали на тематической экскурсии и сдали кровь. «Единая Россия» ежегодно участвует в мероприятиях, посвященным дню донора, члены партии разных уровней сдают кровь в специализированных пунктах, передает пресс-служба партии.

20 апреля отмечается Национальной день донора крови России.

Благодаря акции партии в стране появляется необходимый медицине запас

донорской крови, часть которого будет направлена на нужды СВО. Для увеличения объемов необходимо привлекать волонтеров, и представители партии подают личный пример.

В обособленном структурном подразделении «Воскресенск» Московского областного центра крови прошла экскурсия, приуроченная к Национальному Дню донора. Провела мероприятие заведующая ОСП «Воскресенск» Наталья Викулова. В этот же день активисты и сторонники «Единой России» совместно с молодогвардейцами приняли участие в сдаче крови.

«Регулярная и добровольная сдача крови — это простой, но самоотверженный шаг, которые может сделать каждый, чтобы поддержать свое общество и местную систему здравоохранения и помочь спасти жизни», — сказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов.

Тематическая экскурсия и сдача крови партийцев прошла в рамках реализации партийного проекта «Здоровое будущее».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.