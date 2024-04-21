В Национальный день донора воскресенские партийцы побывали на экскурсии и сдали кровь
В Национальный день донора Воскресенские партийцы побывали на тематической экскурсии и сдали кровь. «Единая Россия» ежегодно участвует в мероприятиях, посвященным дню донора, члены партии разных уровней сдают кровь в специализированных пунктах, передает пресс-служба партии.
20 апреля отмечается Национальной день донора крови России.
Благодаря акции партии в стране появляется необходимый медицине запас
донорской крови, часть которого будет направлена на нужды СВО. Для увеличения объемов необходимо привлекать волонтеров, и представители партии подают личный пример.
В обособленном структурном подразделении «Воскресенск» Московского областного центра крови прошла экскурсия, приуроченная к Национальному Дню донора. Провела мероприятие заведующая ОСП «Воскресенск» Наталья Викулова. В этот же день активисты и сторонники «Единой России» совместно с молодогвардейцами приняли участие в сдаче крови.
«Регулярная и добровольная сдача крови — это простой, но самоотверженный шаг, которые может сделать каждый, чтобы поддержать свое общество и местную систему здравоохранения и помочь спасти жизни», — сказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов.
Тематическая экскурсия и сдача крови партийцев прошла в рамках реализации партийного проекта «Здоровое будущее».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.
Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.