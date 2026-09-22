В Наро-Фоминском центре родилась разнополая двойня из Можайска

Супруги Аделина и Сергей из Можайска стали родителями мальчика и девочки в Наро-Фоминском перинатальном центре. Роды прошли успешно, несмотря на разное предлежание детей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Супруги Аделина и Сергей приехали из Можайска в Наро-Фоминский перинатальный центр, где у них родились мальчик и девочка. Разнополую двойню также называют королевской.

Во время родов девочка находилась в головном предлежании, а ее брат — в тазовом. Медики приняли роды успешно, родители поблагодарили специалистов центра за помощь.

«Рождение королевской двойни — это всегда особенная ответственность, ведь каждый малыш требует индивидуального подхода. В нашем случае девочка шла в головном предлежании, а ее братик — в тазовом, что требовало от команды максимальной слаженности и профессионализма», — отметил заведующий родовым отделением Наро-Фоминского центра Семен Андрусенко.

Специалисты перинатального центра поздравили родителей с рождением детей.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.