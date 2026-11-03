В Наро-Фоминском перинатальном центре родились 493 ребенка

В октябре в Наро-Фоминском перинатальном центре родились 493 малыша. Четыре ребенка появились на свет парами.

Самым крупным новорожденным месяца стал мальчик весом 4880 г и ростом 59 см. Самой миниатюрной оказалась девочка весом 940 г и ростом 33 см.

«Мы особенно рады, что в нашем центре появляются и богатыри весом почти пять килограммов, и крошечные малыши, которым мы помогаем сделать первые шаги в жизни. Для нас важно, чтобы каждая семья чувствовала поддержку и заботу с первых дней», — отметила главный врач Наро-Фоминского перинатального центра Людмила Кещьян.

Центр сопровождает семьи на всех этапах — от подготовки к беременности до рождения малыша и в первые годы жизни ребенка. Специалисты поздравили семьи, в которых в октябре родились дети, и пригласили будущих родителей в центр.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.