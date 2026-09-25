сегодня в 12:20

В Наро-Фоминском округе на этой неделе родились Кузьма и Климент

Наро-Фоминский перинатальный центр на этой неделе сообщил о рождении мальчиков с редкими именами Кузьма и Климент. В центре также появились на свет двойняшки Евгений и Евгения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

На этой неделе в Наро-Фоминском перинатальном центре родились Кузьма и Климент. Их имена вошли в число самых редких за неделю.

«Чаще всего лапушек-дочек называли Анной, Полиной и Елизаветой, а сыновей-богатырей — Михаилом, Мироном и Арсением. Самыми редкими именами недели стали Варя, Алевтина и Антон, Кузьма и Климент», — рассказали в Наро-Фоминском перинатальном центре.

В центре также родилась двойня — Евгений и Евгения.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.