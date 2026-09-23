В Наро-Фоминске участники СВО проходят диспансеризацию по будням без записи

Участники специальной военной операции могут по будням пройти первый этап углубленной диспансеризации в поликлинике Наро-Фоминска за один день и без предварительной записи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первый этап диспансеризации участники СВО проходят в кабинете № 124 с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00. На обследование нужно прийти натощак.

Пациенты могут сдать анализы крови, пройти ЭКГ и флюорографию, измерить внутриглазное давление и выполнить другие необходимые исследования. Если врач выявит отклонения, пациента направят на второй этап — к профильным специалистам и на дополнительные обследования.

Для диспансеризации нужны паспорт и полис ОМС. Тем, кто не прикреплен к Наро-Фоминской больнице, также потребуется СНИЛС. В администрации округа отмечают, что обследование помогает своевременно выявить проблемы со здоровьем и при необходимости начать лечение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.