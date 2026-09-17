В Наро-Фоминске пациентка с муковисцидозом стала мамой

В Наро-Фоминском перинатальном центре пациентка с муковисцидозом Елена родила дочь Василису благодаря таргетной терапии и сопровождению мультидисциплинарной команды, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Наро-Фоминском перинатальном центре пациентка с муковисцидозом Елена родила дочь Василису. Беременность и роды сопровождала мультидисциплинарная команда специалистов.

Ранее женщина не рассматривала возможность материнства из-за нехватки сил и состояния здоровья. Таргетная терапия помогла улучшить ее самочувствие и позволила планировать беременность.

«В нашем центре есть все возможности для помощи пациенткам с различными заболеваниями. Поддержка пульмонологов и кардиологов позволяет оказать помощь в полном объеме. Для нас не существует „неудобных“ или слишком сложных случаев — есть задачи, которые команда решает совместно, сопровождая пациентку на каждом этапе пути к материнству», — отметил лечащий врач Елены, акушер-гинеколог Игорь Шугинин.

В центре подчеркнули, что современные методы терапии и профессиональное сопровождение расширяют возможности для женщин с муковисцидозом, планирующих беременность.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.

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