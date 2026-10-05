В Наро-Фоминске объяснили риски быстрой пересдачи мазка на онкоцитологию

Врачи Наро-Фоминского перинатального центра предупредили, что хороший результат повторного мазка на онкоцитологию после неудовлетворительного анализа может дать ложное чувство безопасности. Разобраться в результатах необходимо вместе с гинекологом, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Специалисты Наро-Фоминского перинатального центра обратили внимание женщин на феномен Косса. Получив плохой результат мазка на онкоцитологию, пациентка может сразу пересдать анализ в другой лаборатории. Хороший результат повторного исследования способен создать ложное чувство безопасности, хотя проблема продолжает развиваться.

«Феномен Косса — это явление, о котором важно знать каждой женщине. Важно не останавливаться на одном обследовании, а разбираться в ситуации вместе с врачом. Забота о себе начинается со знаний», — пояснила заведующая женской консультацией Наро-Фоминского перинатального центра Светлана Гордеева.

При неудовлетворительном результате мазка на онкоцитологию необходимо записаться на очный прием к гинекологу и следовать рекомендациям лечащего врача. Специалисты призвали не заниматься самолечением. Записаться на консультацию можно по телефону +7 (800) 550-30-03.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.