В Наро-Фоминске 17 сентября пройдет встреча «Мастерской счастливых мам»

Наро-Фоминский перинатальный центр 17 сентября в 12:00 проведет встречу проекта «Мастерская счастливых мам» с лекцией о вакцинации, нейрогимнастикой и йогой для мам с детьми, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Наро-Фоминский перинатальный центр 17 сентября в 12:00 проведет очередную встречу проекта «Мастерская счастливых мам». Мероприятия проходят ежемесячно с участием врачей, специалистов по детскому развитию и экспертов по женскому здоровью.

Участники обсудят здоровье и развитие детей, а также заботу о ресурсе и эмоциональном состоянии мам. На встречу можно прийти вместе с ребенком: для малышей подготовят комфортную и безопасную атмосферу.

«Мы создаем пространство полного принятия, детских улыбок и спокойствия, где каждая мама может чувствовать себя комфортно и уверенно. Наша цель — не просто дать полезную информацию, но и подарить заряд бодрости и тепла», — отметили в пресс-службе перинатального центра.

В программу войдут лекция педиатра о вакцинации, нейрогимнастика и йога для мам и малышей. Количество мест ограничено. Записаться можно по телефону: 8 (800) 550-30-03.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.