В Нахабине построят новый корпус поликлиники №4 и соединят его переходом в 2027 году

В Нахабине городского округа Красногорск продолжается строительство нового корпуса поликлиники №4, который планируют сдать в 2027 году. Новый объект увеличит мощность медучреждения почти вдвое и будет соединен с существующим зданием теплым переходом, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики региона.

На улице Институтской в Нахабине возводят пятиэтажный корпус поликлиники №4, рассчитанный на 1080 посещений в смену. После завершения строительства медицинскую помощь смогут получать более 60 тысяч жителей Нахабина и близлежащих населенных пунктов, включая деревни Черная и Исаково.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил стройплощадку и отметил, что объект планировали сдать в 2028 году, но строители намерены завершить работы раньше — в 2027 году. Он подчеркнул важность оснащения поликлиники современным оборудованием и привлечения квалифицированного персонала.

Возведение корпуса началось в декабре 2024 года, однако из-за смены подрядчика работы были приостановлены и возобновились спустя 11 месяцев. Сейчас на объекте ведутся монолитные работы, укрепляются стены котлована и армируются конструкции подземной части. К июню планируется завершить монолитные работы и приступить к кладке и кровле. В 2026 году завершатся основные строительные работы, а в 2027-м — отделка и оснащение оборудованием.

Новый корпус обеспечит комфортные условия для пациентов, включая маломобильных граждан. Детское отделение полностью переедет в новое здание, где появится отдельный вход и дневной стационар на 8 коек. В корпусе разместят кабинеты компьютерной томографии, расширят возможности для эндоскопических исследований и реабилитации.

В старом здании откроют новые отделения для взрослых, включая ревматологию, нефрологию и кабинет для пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Оба корпуса соединят теплым переходом на уровне четвертого этажа.

Главный врач Красногорской больницы Бутай Бутаев отметил, что в учреждении внедряют современные проекты, включая технологии искусственного интеллекта, для повышения качества медицинских услуг.

В городском округе Красногорск также продолжается строительство и капитальный ремонт семи социальных объектов, в том числе школ, колледжей и спортивных учреждений. В 2026 году планируется завершить строительство блока наркологического амбулаторно-поликлинического отделения на улице Речной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.