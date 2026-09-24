В Мытищинской больнице установили вторую С-дугу для операций

Мытищинская областная клиническая больница установила вторую рентгеновскую систему с С-дугой в травматологическом отделении. Теперь врачи могут проводить операции с рентгеновским контролем одновременно в двух операционных, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В малой операционной травматологического отделения Мытищинской областной клинической больницы установили флюороскопическую систему Philips Zenition 70. Такая же система уже работает в большой операционной. Оборудование позволяет получать рентгеновские изображения во время вмешательства и контролировать лучевую нагрузку на пациентов и персонал.

Теперь врачи могут параллельно проводить операции с рентгеновским контролем: вправлять переломы, устанавливать металлоконструкции, выполнять артроскопические и реконструктивные вмешательства. Функция Position Memory сокращает время настройки положения аппарата, а инструменты Unify помогают участникам операции работать с одними и теми же ориентирами.

«Теперь мы можем одновременно вести две операции с использованием С-дуг. Это особенно важно в экстренных случаях, когда на счету каждая минута, а также при сложных плановых вмешательствах, где нужна ювелирная точность», — пояснил заведующий травматологическим отделением Баграт Григорян.

Вторую систему подключили к цифровой среде больницы. Это упрощает обмен данными между отделениями и ускоряет формирование архива снимков.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.