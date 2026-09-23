В Мытищах с начала 2026 года приняли на работу 125 медсестер

Мытищинская больница с начала 2026 года приняла на работу 125 медицинских сестер, среди которых опытные специалисты и выпускницы. Несколько новых сотрудниц пришли по целевым направлениям, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

С начала 2026 года в Мытищинскую областную клиническую больницу пришли 125 медицинских сестер. Среди новых сотрудниц — специалисты с опытом и выпускницы, в том числе прошедшие целевое обучение.

Операционная медсестра Карина Короткова приехала из Пушкино. Во время учебы она заинтересовалась хирургией и по целевому направлению выбрала работу в Мытищинской больнице. Через год Карина планирует поступить в вуз на заочное отделение, продолжая работать.

«Очень нравится работать на операциях. Каждый раз — новые действия, новый ход, новые инструменты. Особенно понравилось работать с гинекологами — очень хорошие врачи», — рассказала Карина.

Операционная медсестра Виктория Шейкина мечтала работать в хирургии с детства и тоже пришла в больницу по целевому направлению. Она уже работала с врачами гнойной хирургии, травматологами и сосудистыми хирургами.

«Пока в планах — поработать, набраться опыта. Потом, возможно, пойти учиться на врача, но сначала надо понять — на какого. Нравится атмосфера в операционной. Чувствую, что это мое призвание», — рассказала Виктория.

Еще три медсестры пришли по целевым направлениям. Арина Капасова работает в детской поликлинике № 4, Анастасия Карева — в отделении челюстно-лицевой хирургии, София Билоус — в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли на положительный баланс. Плюс 200—250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.