В Мытищах с начала 2026 года приняли на работу 125 медсестер
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Мытищинская больница с начала 2026 года приняла на работу 125 медицинских сестер, среди которых опытные специалисты и выпускницы. Несколько новых сотрудниц пришли по целевым направлениям, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
С начала 2026 года в Мытищинскую областную клиническую больницу пришли 125 медицинских сестер. Среди новых сотрудниц — специалисты с опытом и выпускницы, в том числе прошедшие целевое обучение.
Операционная медсестра Карина Короткова приехала из Пушкино. Во время учебы она заинтересовалась хирургией и по целевому направлению выбрала работу в Мытищинской больнице. Через год Карина планирует поступить в вуз на заочное отделение, продолжая работать.
«Очень нравится работать на операциях. Каждый раз — новые действия, новый ход, новые инструменты. Особенно понравилось работать с гинекологами — очень хорошие врачи», — рассказала Карина.
Операционная медсестра Виктория Шейкина мечтала работать в хирургии с детства и тоже пришла в больницу по целевому направлению. Она уже работала с врачами гнойной хирургии, травматологами и сосудистыми хирургами.
«Пока в планах — поработать, набраться опыта. Потом, возможно, пойти учиться на врача, но сначала надо понять — на какого. Нравится атмосфера в операционной. Чувствую, что это мое призвание», — рассказала Виктория.
Еще три медсестры пришли по целевым направлениям. Арина Капасова работает в детской поликлинике № 4, Анастасия Карева — в отделении челюстно-лицевой хирургии, София Билоус — в отделении реанимации и интенсивной терапии.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.
«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли на положительный баланс. Плюс 200—250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.